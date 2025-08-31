كتبت- داليا الظنيني:

كشف شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، تفاصيل اجتماع الوزير اليوم مع مديري التعليم حول العام الدراسي المقبل، ونظام البكالوريا الجديد، مشيرًا إلى أن الثانوية العامة بشكلها التقليدي تعتمد على نظام الفرصة الواحدة وامتحان تقرير المصير، وهو ما جعل من الضروري مراجعتها بما يخفف الضغط النفسي والعبء المادي على الأسر المصرية.

وأضاف زلطة، في تصريحات هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الوزير شدد على ضرورة رفع الوعي بين أولياء الأمور بنظام البكالوريا المصرية، وتقديم الدعم والإرشاد الأكاديمي لهم لاختيار النظام الأنسب لأبنائهم، بما يعزز الثقة ويقلل من القلق النفسي.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن مناهج اللغة الإنجليزية في المرحلة الثانوية شهدت تطويرًا شاملًا، بينما جرت نسب تطوير جزئية في باقي المناهج، موضحًا أن الكتب المدرسية للمرحلة الثانوية ستتاح على المنصة الإلكترونية من يوم 5 لـ 10 سبتمبر الجاري.

وأوضح زلطة أن نظام الامتحانات في البكالوريا والثانوية العامة يعد واحدًا، وأن أي تعديلات مستقبلية ستطبق على النظامين، مؤكدًا أن الاختلاف يقتصر على مواد التخصص المستوى المتقدم في الصف الثالث بنسبة لا تتجاوز 20%.