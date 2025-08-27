وكيل تعليم جنوب سيناء يتفقد مشروع رأس المال لتصنيع الزي العسكري (صور)

جنوب سيناء - رضا السيد:

تفقد عادل عتلم، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الأربعاء، مشروع رأس المال المقام بمدرسة أبو زنيمة الصناعية العسكرية.

وقال وكيل الوزارة: "إن المشروع يهدف إلى تصنيع الزي العسكري لجميع مدارس التربية العسكرية على مستوى محافظة جنوب سيناء، ويقام للمرة الأولى بالمحافظة بتكلفة إجمالية تبلغ مليونًا وأربعمائة ألف جنيه".

وأشاد "عتلم" بقسم الملابس الجاهزة بمدرسة أبو زنيمة الصناعية العسكرية، مؤكدًا أنه جرى طرح المشروع على مدارس المحافظة، وتم اختيار مدرسة أبو زنيمة الصناعية الثانوية لكونه العرض الأفضل، وذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتورة أماني قرني، رئيس الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني، بضرورة تفعيل مشروع رأس المال الدائم بمدارس التعليم الفني.

وأضاف وكيل الوزارة أن المشروع يتضمن أيضًا تصنيع الزي الرسمي لمدارس التربية الخاصة على أرض المحافظة، بإجمالي تكلفة 450 ألف جنيه.

رافق وكيل الوزارة في جولته كل من: محمد محمود محمد، مدير التعليم الفني بديوان المديرية، ومحمد تقي الدين حسن، وكيل إدارة أبو زنيمة التعليمية، ومحمد محمدي أمين، موجه أول ملابس جاهزة بالمديرية، وجهاد فؤاد هاشم، مدير مدرسة أبو زنيمة الصناعية.