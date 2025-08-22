"التعليم": مناهج البكالوريا ليست صعبة وتتطابق مع الثانوية بنسبة 80%

كتب- أحمد الجندي:

كشف شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة ما تم تداوله مؤخرًا بشأن مناهج نظام شهادة البكالوريا المصرية، والتي ردد البعض أنها ستكون صعبة ومعقدة مقارنة بالثانوية العامة.

وأوضح "زلطة" في تصريحات صحفية، أن هذه الأقاويل لا أساس لها من الصحة، مؤكدًا أن المواد الدراسية للصف الأول الثانوي في النظامين (البكالوريا المصرية والثانوية العامة) هي نفسها دون أي اختلاف.

وأضاف أن مناهج الصفين الثاني والثالث الثانوي في النظامين متطابقة أيضًا، حيث تخضع لإطار عام ثابت، باستثناء بعض الفروق البسيطة في مواد المستوى الرفيع بالصف الثالث الثانوي ضمن شهادة البكالوريا المصرية، والتي لا تتجاوز نسبتها 20% فقط.

