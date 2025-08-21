بدء امتحان الجغرافيا لطلاب الدور الثاني بالثانوية العامة

كتب- أحمد الجندي:

انطلقت الآن امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة بالشعبة الأدبية، حيث يؤدي الطلاب امتحان مادة الجغرافيا.

ويستمر الامتحان لمدة ثلاث ساعات متواصلة لينتهي في الثانية عشرة ظهرًا، وذلك وفقًا للجدول الزمني الذي أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مسبقًا.

وأكدت الوزارة أن الامتحانات تسير في أجواء هادئة ومنظمة، مع تطبيق تعليمات الانضباط داخل اللجان، فضلًا عن الإجراءات الرقابية المشددة التي تضمن سير العملية الامتحانية بشكل منتظم ودون أي معوقات.

