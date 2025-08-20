خفض تنسيق الثانوي العام بالقاهرة إلى 217 درجة

كتب- محمد نصار:

قرر الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، النزول بدرجة الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ من ٢٢٥ درجة إلى ٢١٧ درجة على مستوى الإدارات التعليمية التي يوجد بها أماكن شاغرة، والقبول بفصول الخدمات أقل من الثانوي العام 40 درجة في تلك الإدارات.

وأكدت الدكتورة همت أبو كيلة مدير مديرية التربية والتعليم، أنه تم النزول بالحد الأدنى بعد إجراء دراسة مستفيضة لأعداد الطلبة مع الحفاظ على المستوى العام لكثافات الفصول حتى لا يؤثر على سير العملية التعليمية.

