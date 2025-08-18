كتبت- داليا الظنيني:

أكد شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، أن الوزارة لم تصدر أي تعليمات تلزم الطلاب أو أولياء الأمور باختيار نظام شهادة البكالوريا، نافيًا ما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي حول وجود ضغوط بهذا الشأن.

وقال خلال مداخلته مع برنامج "الساعة 6" على قناة الحياة إن الوزارة ملتزمة بتوفير حرية كاملة للطلاب وأولياء أمورهم في اختيار النظام التعليمي الذي يناسبهم، سواء كان نظام البكالوريا أو الثانوية العامة التقليدية.

وأضاف "زلطة"، أن القانون المنظم للعملية التعليمية يكفل حق كل طالب في اختيار المسار التعليمي دون أي تدخل من المدارس أو الوزارة.

وأشار إلى أن الوزارة وجهت المديريات التعليمية بتوزيع استمارات توعوية تشرح مزايا كل نظام دراسي، بهدف مساعدة أولياء الأمور على اتخاذ قرار مستنير، مؤكدًا أن هذه الاستمارات تهدف إلى الإرشاد وليس لفرض خيار معين.

وأكد متحدث التعليم، أن الوزارة ستتخذ إجراءات صارمة ضد أي مدرسة تُثبت تورطها في محاولة الضغط على الطلاب أو أولياء الأمور لاختيار نظام تعليمي بعينه.

وأشار زلطة، إلى أن الوزارة فتحت قنوات اتصال مباشرة لتلقي شكاوى أولياء الأمور في حال تعرضهم لأي ضغوط، داعيًا إلى التواصل مع الوزارة للإبلاغ عن أي ممارسات غير قانونية.