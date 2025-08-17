كتب- أحمد الجندي:

يواصل طلاب الثانوية العامة “الدور الثاني” أداء اختباراتهم للعام الدراسي الحالي 2024/2025، حيث يؤدون اليوم الأحد 17 أغسطس امتحان مادتي اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية وسط استعدادات مكثفة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأوضحت الوزارة أنها اتخذت جميع الإجراءات التنظيمية لضمان سير العملية الامتحانية في أجواء هادئة ومنضبطة، مع التشديد على تطبيق قواعد الانضباط داخل اللجان لمنع أي محاولات للغش أو الإخلال بالنظام.

كما جرى التنسيق مع غرف العمليات المركزية والفرعية لمتابعة سير الامتحانات لحظة بلحظة، إلى جانب توفير الدعم الكامل لرؤساء اللجان والمراقبين للتعامل مع أي طارئ قد يحدث أثناء أداء الطلاب للامتحان.

