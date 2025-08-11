إعلان

زيادة المصروفات.. موعد التقدم للمدن الجامعية بالأزهر 2026

11:35 ص الإثنين 11 أغسطس 2025

جامعة الأزهر

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

كشف مصدر مطلع بجامعة الأزهر، موعد تقدم طلاب النقل للتسكين بالمدن الجامعية للعام الدراسي 2026/2025.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي، الاثنين، إنه سيتم فتح باب التقدم للتسكين بالمدن الجامعية بجامعة الأزهر لطلاب الفرق "الثانية - الثالثة والنهائية" بجميع الكليات، خلال الأسبوع المقبل، عبر موقع جامعة الأزهر، ولمدة أسبوعين.

وأِشار المصدر، إلى أنه توجد خطة حاليا لزيادة مصروفات التسكين بالمدن الجامعية بسبب ارتفاع أسعار السلع الغذائية، خاصة وأن المصروفات الخاصة بالمدن الجامعية بالأزهر، هي الأقل بين نظيراتها بالجامعات الأخرى.

ونوه المصدر، إلى أن الزيادة ستكون بنسب بسيطة كما هو المتبع دائما في جامعة الأزهر، إذ توجد توجيهات دائمة من فضيلة الإمام الأكبر بعدم الإثقال على الطلاب أو أولياء الأمور فيما يخص المصروفات.

وتوقع المصدر، إعلان نتيجة المقبولين بالمدن الجامعية بجامعة الأزهر وبدء عملية التسكين قبل بداية العام الدراسي الجديد، الذي ينطلق في 20 سبتمبر المقبل.

