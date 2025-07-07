بديل الثانوية العامة 2025.. تفاصيل نظام البكالوريا المصرية

كتب- أحمد الجندي:

يناقش مجلس النواب، اليوم الإثنين، مشروع قانون جديد لتعديل منظومة التعليم، وذلك بعد أن وافقت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أمس، على التعديلات المقترحة بالتعاون مع الحكومة، والتي تمهد الطريق لتطبيق نظام "البكالوريا المصرية" بدايةً من العام الدراسي المقبل.

ويرصد" مصراوي" معلومات عن نظام" البكالوريا المصرية"؛ وهي:

- نظام "البكالوريا المصرية" هو بديل لنظام الثانوية العامة في مصر، سيتم تطبيقه على الطلاب الذين يدخلون الصف الأول الثانوي العام المقبل، إذا تمت الموافقة عليه.

- الهدف من النظام: يعتمد على تنمية المهارات الفكرية والنقدية بدلًا من الحفظ والتلقين، ويشمل تعلم متعدد التخصصات بدمج المواد العلمية والأدبية والفنية.

- التقييم المستمر: يشمل النظامُ التقييمَ المستمر بدلاً من الاعتماد على الامتحانات النهائية فقط.

- تقسيم المواد: يتم تقسيم المواد على عامين دراسيين على الأقل، للمرحلة التمهيدية (الصف الأول الثانوي)، والمرحلة الرئيسية (الصفان الثاني والثالث الثانوي).

- المرحلة التمهيدية: تشمل مواد أساسية؛ مثل التربية الدينية، اللغة العربية، التاريخ المصري، الرياضيات، العلوم المتكاملة، الفلسفة والمنطق، اللغة الأجنبية الأولى، بالإضافة إلى مواد خارج المجموع مثل اللغة الأجنبية الثانية، البرمجة، علوم الحاسب.

المرحلة الرئيسية: تتضمن مواد أساسية؛ مثل اللغة العربية، والتاريخ المصري، واللغة الأجنبية الأولى، مع مواد تخصصية يمكن للطلاب اختيار مادة واحدة منها؛ مثل الطب وعلوم الحياة، والهندسة وعلوم الحساب، والأعمال، والآداب والفنون.

- الامتحانات: ستتاح للطلاب فرصتان سنويًّا للامتحانات، في شهري مايو ويوليو للصف الثاني الثانوي، وفي شهري يونيو وأغسطس للصف الثالث الثانوي.

- إعادة الامتحانات: يُسمح للطلاب بإعادة الامتحان في أي عام دراسي بعد المرة الأولى مجانًا؛ ولكن بعد ذلك سيكون هناك رسم قدره 500 جنيه لكل امتحان.

- حساب المجموع: يتم حساب المجموع النهائي للطالب بجمع درجات المواد السبع للثانوية؛ حيث تُحتسب كل مادة من100 درجة.

- المواد الإضافية: يُسمح للطلاب بدراسة مواد إضافية بعد إنهاء المسار الأساسي إذا رغبوا في تعدد المسارات الدراسية، مع تحديد الحد الأقصى لعدد سنوات الدراسة في المرحلة الرئيسية بـ4 سنوات، بخلاف الصف الأول الثانوي.

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