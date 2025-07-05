غدًا.. امتحان مادة الرياضيات البحتة لطلاب الثانوية العامة 2025

كتب- أحمد الجندي:

يواصل طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 استعداداتهم تمهيدًا لأداء امتحان مادة الرياضيات البحتة، غدًا الأحد 6 يوليو 2025، ضمن جدول امتحانات الثانوية العامة بنظامَيها القديم والجديد، في كل لجان الامتحانات المنتشرة على مستوى الجمهورية.

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حددت مواصفات امتحان مادة الرياضيات البحتة لطلاب الثانوية العامة 2025؛ حيث يعقد امتحان مادة الرياضيات البحتة لطلاب الثانوية العامة يوم الأحد الموافق 6 يوليو.

وأوضحت الوزارة أن امتحان الرياضيات البحتة للثانوية العامة 2025 سيتكون من 20 سؤالًا فقط؛ حيث يتضمن 18 سؤالًا اختياريًّا وسؤالَين مقاليَّين، ومن بين الأسئلة سيكون هناك 10 أسئلة اختيارية بدرجة واحدة لكل سؤال، بالإضافة إلى 10 أسئلة أخرى بدرجتَين لكل سؤال؛ بما في ذلك الأسئلة المقالية.

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