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امتحان الكيمياء يتسبب في إغماء طالبة ثانوية بالفيوم

02:42 م الخميس 03 يوليه 2025

طلاب الثانوية

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الفيوم – حسين فتحى:

شهدت مدرسة الشهيد محمد أحمد عبد السلام الثانوية بمدينة إطسا بالفيوم، حالة إغماء وتشنج لإحدى الطالبات بسبب صعوبة مادة الكيمياء لطلاب القسم العلمى للصف الثالث الثانوى.

كان مرفق إسعاف الفيوم، وغرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، تلقيا بسقوط الطالبة س س أ – 17 عاما - طالبة بالصف الثالث الثانوى بمدرسة الشهيد محمد أحمد عبد السلام مغشيا عليها، بالإضافة إلى إصابتها بالإغماء.

وجرى الدفع بسيارة إسعاف إسعاف الطالبة وإعادتها لأداء امتحان مادة الكيمياء.




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طلاب الثانوية الفيوم امتحان الكيمياء
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