بالاسم والمجموع.. أوائل الثانوية العامة بالشعبة الأدبية في جنوب سيناء

جنوب سيناء - رضا السيد:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الإثنين، أسماء أوائل الثانوية العامة بالشعبة الأدبية، وتضمنت القائمة 11 طالبًا وطالبة.

وحصلت الطالبة جولي ميلاد فايز عياد بانوب، بمدرسة علي بن أبي طالب الرسمية للغات، على المركز الأول بمجموع 306 درجات، فيما جاءت بسملة محمود محمد مصطفى، بمدرسة الشهيد عبد المنعم رياض الرسمية للغات، في المركز الثاني بمجموع 301.5 درجة، وحصدت منة الله صابر فتح الله، بمدرسة السادات الثانوية بنات، المركز الثالث بمجموع 300 درجة.

وجاءت منة خالد محمد محمود شرباص، بمدرسة علي بن أبي طالب الرسمية للغات، في المركز الرابع بمجموع 294 درجة، تلتها حبيبة أيمن محمد مبروك محمد، بمدرسة الزهور الثانوية بنات، في المركز الخامس بمجموع 290.5 درجة.

أما جنى طارق إسماعيل محمود عبد الواحد، بمدرسة المجمع التعليمي، فحصلت على المركز السادس بمجموع 289.5 درجة، وذكرى فرج سلامة سليم، بمدرسة جمال عبد الناصر الثانوية، على المركز السابع بنفس المجموع.

وجاء فتحي أحمد عبد المقصود عبد الخالق، بمدرسة جيل أكتوبر الثانوية، في المركز الثامن بمجموع 288 درجة، بينما حصلت جوليا جرجس عياد فؤاد، بنفس المدرسة، على المركز التاسع بمجموع 286.5 درجة.

وتقاسمت كل من سلمى خالد محمد محمود شرباص، بمدرسة علي بن أبي طالب الرسمية للغات، ونوران يوسف محمد وجدي، بمدرسة الزهور الثانوية، المركز العاشر بمجموع 286 درجة.

وقدّم عادل عتلم، وكيل وزارة التربية والتعليم، التهنئة للطلاب الناجحين والمتفوقين، مؤكدًا أنه سيتم تكريمهم خلال احتفالية كبرى.

وبلغ إجمالي عدد أوائل الثانوية العامة بجنوب سيناء 31 طالبًا وطالبة، بواقع 10 طلاب بقسم علمي رياضة، و11 بالشعبة الأدبية، و10 طلاب بقسم علمي علوم.