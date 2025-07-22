نتيجة الثانوية العامة 2025.. تغيير المجموع الكلي لأول مرة منذ 30 عام



كتب- أحمد الجندي:

يترقّب طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 إعلان النتائج خلال ساعات، وسط حالة من القلق والانتظار لاعتمادها رسميًا من الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

ويشهد هذا العام تغييرًا جذريًا في نظام احتساب المجموع الكلي للطلاب، بعد إعادة هيكلة الثانوية العامة، ليُحسب المجموع من 320 درجة بدلًا من 410، وذلك لأول مرة منذ تطبيق النظام القديم عام 1995.

ويؤثر هذا التعديل على طريقة حساب النسب المئوية وتنسيق القبول الجامعي، حيث كانت نسبة 1% في النظام السابق تعادل 4.1 درجة، أما في النظام الجديد فتعادل 3.2 درجة فقط، ما قد يغيّر من تقديرات الطلاب لمسارهم الجامعي مقارنة بالأعوام السابقة.