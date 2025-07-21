كتب- أحمد الجندي:

تُواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني استعداداتها النهائية لاعتماد نتيجة الثانوية العامة 2025، حيث يجري حاليًا الانتهاء من مراجعة وتجميع النتائج بشكل دقيق، تمهيدًا لإعلانها رسميًا خلال الساعات المقبلة.

ووفقًا لمصادر بالوزارة، فإن نتيجة الثانوية العامة لهذا العام باتت في مراحلها الأخيرة من الإعداد، ومن المنتظر أن تكون جاهزة على مكتب وزير التربية والتعليم، الدكتور محمد عبد اللطيف، خلال وقت قريب، لاعتمادها رسميًا والإعلان عن تفاصيلها.

ومن المقرر أن يتضمن الإعلان الرسمي الكشف عن نسب النجاح العامة لهذا العام، إلى جانب إعلان قائمة أوائل الثانوية العامة في مختلف الشعب، في مؤتمر صحفي يُعقد بعد الاعتماد مباشرة.

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