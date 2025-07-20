رسمياً.. وزير التعليم يحدد موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025

كتب- أحمد الجندي:

كشف محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الموعد المتوقع لاعتماد نتيجة الثانوية العامة 2025 رسميًا، إلى جانب إعلان نسب النجاح العامة، وترتيب أوائل الطلاب في الشعبتين العلمي والأدبي.

جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مع مديري ووكلاء ومديري الإدارات التعليمية بالمديريات التعليمية من مختلف محافظات الجمهورية.

إعلان النتيجة قبل نهاية يوليو الجاري

وأوضح "عبد اللطيف" أن الوزارة تسعى بكل جهد لإعلان نتيجة الثانوية العامة قبل يوم 31 من شهر يوليو الجاري، مشيرًا إلى أن أعمال التصحيح داخل كنترولات الثانوية العامة تسير بشكل مكثف ومنظم، في إطار من الدقة والانضباط لضمان حصول كل طالب على حقه الكامل دون زيادة أو نقصان.

واستعرض الوزير إعادة الهيكلة التي تمت على مناهج المرحلة الثانوية، حيث تم تقليص عدد المواد من 32 مادة إلى 17 مادة فقط موزعة على السنوات الثلاث: 6 مواد في الصف الأول الثانوي، و6 في الثاني الثانوي ، و5 في الثالث الثانوي، قائلاً: "هذه خطوة تنظيمية كبيرة، لكنها لا تزال غير كافية طالما ظل نظام امتحان الفرصة الواحدة قائمًا، وهو من أصعب ما يمكن في حياة الطالب".

وأوضح أن نظام الفرصة الواحدة لا يُنصف الطلاب، مشيرًا إلى أن بعضهم قد يتعرض لظروف طارئة مثل وفاة أحد الأقارب أو ظروف صحية تمنعه من الأداء الجيد يوم الامتحان، ورغم أنه قد يكون مجتهدًا ومؤهلًا، يتم تحديد مصيره في اختبار واحد فقط، قائلاً: "ده ظلم حقيقي، ما ينفعش نحصر مستقبل طالب في يوم واحد".

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