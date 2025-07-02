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18 ألف جنيه مصروفات.. شروط الالتحاق بـ"القمة للتمريض" 2025

08:00 ص الأربعاء 02 يوليه 2025

أرشيفية

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كتب - محمد صلاح:
أعلن معهد القمة للتمريض، التابع لشركة الخدمات الطبية التابعة للقابضة لكهرباء مصر، عن المصروفات الرسمية للالتحاق بالمعهد للعام الدراسي 2025 - 2026.

حدد معهد القمة للتمريض، فئة الخمس سنوات، قيمة الرسوم والمصروفات الدراسية للعام الجديد، على النحو التالي:

* 18 ألف جنيه إجمالي المصروفات الدراسية للعام 2025.

* قيمة سحب الملف ورسوم أخرى قدرها 1500 جنيه.

الأوراق المطلوبة لاستكمال الالتحاق بالمعهد:
* استمارة نجاح إتمام التعليم الأساسي.

* بيان نجاح الصف الأول والصف الثاني الإعدادي.

* بيان تدرج للمرحلة الابتدائية.

* شهادة ميلاد كمبيوتر حديثة بعلامة مائية.

* شهادة حسن سير وسلوك بالدمغة من المدرسة الإعدادية.

* شهادة تُثبت أن الطالبة من أبوين مصريين.

* شهادة إدارية خاصة بالطالبات تفيد بأن الطالبة غير متزوجة.

* صورة شخصية حديثة وعليها اسم الطالبة.

* صورة بطاقة ولي الأمر مع المطابقة بالأصل.

* ملف التقديم (يباع بمقر المعهد).

* دوسيه كبسولة للأوراق.

* دمغات (مهن تعليمية + نقابة التمريض).

شروط القبول بمعهد القمة للتمريض 2025:
* الحصول على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي في ذات عام التقديم، مع دراسة اللغة الإنجليزية كلغة أولى أو ثانية.

* أن تكون المتقدمة من أبناء محافظة القاهرة، وحاصلة على الشهادة الإعدادية من نفس المحافظة.

* المتقدمة مصرية الجنسية وحسنة السير والسلوك.

* ألا تكون المتقدمة متزوجة، ولا يُسمح لها بالزواج خلال سنوات الدراسة بالمعهد.

* القبول طبقًا لأعلى المجاميع المتقدمة.

* يتم تحديد الحد الأدنى بعد الانتهاء من أعمال التنسيق.

* عدم النقل نهائيًا من مدرسة لأخرى طوال فترة الدراسة.

* عدم النقل من محافظة لأخرى.

* إقرار على ولي الأمر بأن الطالبة لا تُعتبر مقبولة إلا بعد الانتهاء من إجراءات التنسيق وإعلان النتيجة.

* تعهد على الطالبة وولي الأمر بقبول العمل في المواقع الطبية بمختلف المحافظات حسب حاجة العمل.

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