18 ألف جنيه مصروفات.. شروط الالتحاق بـ"القمة للتمريض" 2025

كتب - محمد صلاح:

أعلن معهد القمة للتمريض، التابع لشركة الخدمات الطبية التابعة للقابضة لكهرباء مصر، عن المصروفات الرسمية للالتحاق بالمعهد للعام الدراسي 2025 - 2026.

حدد معهد القمة للتمريض، فئة الخمس سنوات، قيمة الرسوم والمصروفات الدراسية للعام الجديد، على النحو التالي:

* 18 ألف جنيه إجمالي المصروفات الدراسية للعام 2025.

* قيمة سحب الملف ورسوم أخرى قدرها 1500 جنيه.

الأوراق المطلوبة لاستكمال الالتحاق بالمعهد:

* استمارة نجاح إتمام التعليم الأساسي.

* بيان نجاح الصف الأول والصف الثاني الإعدادي.

* بيان تدرج للمرحلة الابتدائية.

* شهادة ميلاد كمبيوتر حديثة بعلامة مائية.

* شهادة حسن سير وسلوك بالدمغة من المدرسة الإعدادية.

* شهادة تُثبت أن الطالبة من أبوين مصريين.

* شهادة إدارية خاصة بالطالبات تفيد بأن الطالبة غير متزوجة.

* صورة شخصية حديثة وعليها اسم الطالبة.

* صورة بطاقة ولي الأمر مع المطابقة بالأصل.

* ملف التقديم (يباع بمقر المعهد).

* دوسيه كبسولة للأوراق.

* دمغات (مهن تعليمية + نقابة التمريض).

شروط القبول بمعهد القمة للتمريض 2025:

* الحصول على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي في ذات عام التقديم، مع دراسة اللغة الإنجليزية كلغة أولى أو ثانية.

* أن تكون المتقدمة من أبناء محافظة القاهرة، وحاصلة على الشهادة الإعدادية من نفس المحافظة.

* المتقدمة مصرية الجنسية وحسنة السير والسلوك.

* ألا تكون المتقدمة متزوجة، ولا يُسمح لها بالزواج خلال سنوات الدراسة بالمعهد.

* القبول طبقًا لأعلى المجاميع المتقدمة.

* يتم تحديد الحد الأدنى بعد الانتهاء من أعمال التنسيق.

* عدم النقل نهائيًا من مدرسة لأخرى طوال فترة الدراسة.

* عدم النقل من محافظة لأخرى.

* إقرار على ولي الأمر بأن الطالبة لا تُعتبر مقبولة إلا بعد الانتهاء من إجراءات التنسيق وإعلان النتيجة.

* تعهد على الطالبة وولي الأمر بقبول العمل في المواقع الطبية بمختلف المحافظات حسب حاجة العمل.

اقرأ أيضًا:

فرص أمطار ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة



حظر تحصيل مبالغ إضافية.. ضوابط جديدة لمشرفي شركات العمرة 2026