18 ألف جنيه مصروفات.. شروط الالتحاق بـ"القمة للتمريض" 2025
كتب - محمد صلاح:
أعلن معهد القمة للتمريض، التابع لشركة الخدمات الطبية التابعة للقابضة لكهرباء مصر، عن المصروفات الرسمية للالتحاق بالمعهد للعام الدراسي 2025 - 2026.
حدد معهد القمة للتمريض، فئة الخمس سنوات، قيمة الرسوم والمصروفات الدراسية للعام الجديد، على النحو التالي:
* 18 ألف جنيه إجمالي المصروفات الدراسية للعام 2025.
* قيمة سحب الملف ورسوم أخرى قدرها 1500 جنيه.
الأوراق المطلوبة لاستكمال الالتحاق بالمعهد:
* استمارة نجاح إتمام التعليم الأساسي.
* بيان نجاح الصف الأول والصف الثاني الإعدادي.
* بيان تدرج للمرحلة الابتدائية.
* شهادة ميلاد كمبيوتر حديثة بعلامة مائية.
* شهادة حسن سير وسلوك بالدمغة من المدرسة الإعدادية.
* شهادة تُثبت أن الطالبة من أبوين مصريين.
* شهادة إدارية خاصة بالطالبات تفيد بأن الطالبة غير متزوجة.
* صورة شخصية حديثة وعليها اسم الطالبة.
* صورة بطاقة ولي الأمر مع المطابقة بالأصل.
* ملف التقديم (يباع بمقر المعهد).
* دوسيه كبسولة للأوراق.
* دمغات (مهن تعليمية + نقابة التمريض).
شروط القبول بمعهد القمة للتمريض 2025:
* الحصول على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي في ذات عام التقديم، مع دراسة اللغة الإنجليزية كلغة أولى أو ثانية.
* أن تكون المتقدمة من أبناء محافظة القاهرة، وحاصلة على الشهادة الإعدادية من نفس المحافظة.
* المتقدمة مصرية الجنسية وحسنة السير والسلوك.
* ألا تكون المتقدمة متزوجة، ولا يُسمح لها بالزواج خلال سنوات الدراسة بالمعهد.
* القبول طبقًا لأعلى المجاميع المتقدمة.
* يتم تحديد الحد الأدنى بعد الانتهاء من أعمال التنسيق.
* عدم النقل نهائيًا من مدرسة لأخرى طوال فترة الدراسة.
* عدم النقل من محافظة لأخرى.
* إقرار على ولي الأمر بأن الطالبة لا تُعتبر مقبولة إلا بعد الانتهاء من إجراءات التنسيق وإعلان النتيجة.
* تعهد على الطالبة وولي الأمر بقبول العمل في المواقع الطبية بمختلف المحافظات حسب حاجة العمل.
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