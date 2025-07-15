نتيجة الثانوية العامة 2025.. مصدر بالتعليم يوضح تفاصيل التصحيح

كتب- أحمد الجندي:

أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن أعمال تصحيح الأسئلة المقالية لطلاب الثانوية العامة انتهت بالكامل، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تشهد استكمال تصحيح باقي أوراق الامتحانات.

وأوضح المصدر، لمصراوي، أن عملية التصحيح تسير بدقة متناهية وشفافية، مؤكدًاعلى أن الوزارة حريصة على تحقيق العدالة لجميع الطلاب، وأن التصحيح يتم على مرحلتين الأولى تتم يدويًا من خلال المعلمين، والثانية عبر النظام الإلكتروني لضمان أعلى درجات الدقة والمراجعة.

وأشار المسؤول إلى أن الكنترولات تعمل بكامل طاقتها للانتهاء من كافة عمليات التصحيح في أقرب وقت، تمهيدًا لإعلان نتيجة الثانوية العامة.

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