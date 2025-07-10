كتب- محمد أبو بكر:

كلف المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، مديرية التربية والتعليم باتخاذ إجراءات عاجلة للتيسير على أولياء الأمور خلال فترة التقديم للصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 2025 / 2026.

وأكد المحافظ ضرورة إرجاء شرط تقديم شهادة الكشف الطبي خلال مرحلة التقديم، مع السماح لأولياء الأمور بتقديمها لاحقًا مع بداية العام الدراسي، دون التأثير على استكمال إجراءات القبول.

وأشار إلى أن هذا القرار يأتي مراعاةً للبعد الإنساني وتخفيفًا للضغط على الأسر، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة وكثافة الإقبال على التقديم.

وشدد "النجار" على أهمية التنسيق التام بين مديرية التربية والتعليم وفرع التأمين الصحي، بهدف وضع آلية منظمة لتوقيع الكشف الطبي وتوزيع الطلاب على المراكز الصحية المعتمدة، بما يضمن منع الزحام وتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين.

كما وجّه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتقديم كل سبل الدعم الممكنة لتسهيل الإجراءات ومتابعة تنفيذ التوجيهات على أرض الواقع، مؤكدًا أن أجهزة الدولة حريصة على خدمة المواطن وتيسير سبل الحصول على الخدمات، دون المساس بانتظام وانضباط العملية التعليمية.

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