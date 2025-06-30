بتخفيض درجتين.. محافظ أسيوط يعتمد تنسيق القبول بالثانوية العامة

أسيوط - محمود عجمي:

اعتمد اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، اليوم الإثنين، الحد الأدنى لتنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي 2025/2026، ليكون 210 درجات لطلاب الشهادة الإعدادية، وذلك بالمدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وجاء القرار استنادًا إلى الدراسة المقدمة من اللجنة التنسيقية برئاسة محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، والتي راعت في توصياتها الطاقة الاستيعابية للفصول الدراسية، والضوابط الوزارية المنظمة لكثافة الطلاب داخل المدارس.

وأوضح المحافظ أنه جرى تخفيض الحد الأدنى للقبول من التقدير المبدئي البالغ 212 درجة إلى 210 درجات، مراعاة للبعد الاجتماعي وتيسيرًا على أولياء الأمور، مع الالتزام بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب. كما تم اعتماد الحد الأدنى للقبول بفصول الخدمات المسائية عند 190 درجة، وفقًا لأحكام القرار الوزاري رقم 357 لسنة 2018.

وأكد اللواء أبو النصر أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع التعليم، وتسعى إلى تطويره في جميع مراحله، لا سيما التعليم قبل الجامعي، من خلال التوسع في إنشاء المدارس بالمناطق الأكثر احتياجًا، وتقليل الكثافات داخل الفصول، وتحديث المناهج ووسائل التعليم بما يتماشى مع متطلبات العصر.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن اعتماد التنسيق جاء عقب إعلان نتيجة امتحانات الدور الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025، والتي بلغت نسبة النجاح فيها 78.89%، حيث نجح 61,207 طلاب من إجمالي 77,838 طالبًا مقيدًا.