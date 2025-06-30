رسميًا.. محافظ القاهرة يعتمد تنسيق الثانوي العام بحد أدنى 230 درجة

كتب- محمد نصار:

اعتمد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، تنسيق التقديم للثانوى العام للعام الدراسي 2025-2026 ليكون بحد أدنى 230 درجة، وتكون فصول الخدمات أقل من الحد الأدنى لتنسيق الثانوي العام بـ40 درجة.

وأكدت سماح إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم، أنه لن يسمح بقبول أي طلبات التحاق بمدارس التعليم الثانوي العام بالقاهرة بالمدارس الرسمية إلا لأبناء محافظة القاهرة الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي من إحدى مدارس القاهرة.

وأضافت: لا يسمح نهائيًا لطلاب الصف الأول الثانوي بأي محافظة أخرى بالتحويل إلى مدارس القاهرة إلا بعد أن يتم تنسيقهم في محافظاتهم وطبقًا للقرارات الوزارية المنظمة لذلك.

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