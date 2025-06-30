بدءا من الغد.. فتح باب التحويل بين المدارس 2026

كتب- أحمد الجندي:

تبدأ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، غدًا الثلاثاء الموافق 1 يوليو 2025، فتح باب التحويل بين المدارس بمختلف المراحل التعليمية، وذلك للعام الدراسي الجديد 2025 / 2026، وفقًا لما أعلنته رسميًا.

مدة التحويل بين المدارس للعام الدراسي الجديد

وأكدت الوزارة على أن فترة التقديم لطلبات التحويل بين المدارس للعام الدراسي 2025 / 2026 تمتد بداية من يوم 1 يوليو وتستمر حتى 15 أغسطس 2025، وذلك طبقًا لما ورد في الكتاب الدوري رقم (40)، الذي نظم إجراءات التحويل لتيسير الأمر على أولياء الأمور والطلاب.

طريقة سداد رسوم التحويل عبر البريد

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن رسوم التحويل يتم دفعها باستخدام الرقم القومي الخاص بالطالب، ويُسدد المبلغ من خلال مكاتب البريد المصري، مع التأكيد على أن عملية السداد تعد شرطًا أساسيًا لقبول طلب التحويل.

قيمة رسوم التحويل وتفاصيل الإيداع

وفيما يتعلق بقيمة الرسوم المقررة على طلب التحويل بين المدارس للعام الدراسي 2025 / 2026، فقد تم تحديد مبلغ 100 جنيه لكل طلب، كما يُحول هذا المبلغ إلى حساب "صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية"، سواء من خلال البريد المصري أو عبر أي وسيلة من وسائل الدفع الرسمية المعتمدة.

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