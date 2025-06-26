أولياء الأمور يشكون صعوبة الفيزياء للثانوية العامة: "الطلاب منهارين"

كتب- أحمد الجندي:

أدى طلاب الثانوية العامة، صباح اليوم، امتحان مادة الفيزياء للشعبة العلمية، وسط حالة من الترقب والقلق التي سادت بين أولياء الأمور، الذين حرصوا على متابعة ردود الأفعال عبر منصات التواصل الاجتماعي.

متابعة إلكترونية مستمرة من أولياء الأمور

وجاءت عددًا من التعليقات جروب "أولياء أمور مصر لامتحانات الثانوية العامة"، التي عبّرت عن استياءهم من مستوى صعوبة امتحان الفيزياء، مؤكدين أن الامتحان لم يكن في متناول الطلاب كما تم الإعلان مسبقًا.

صعوبة وضغط نفسي داخل اللجان

قالت إحدى الأمهات: "امتحان الفيزياء كان طويل، والأسئلة المقالية لم تكن سهلة، مافيش وقت للمراجعة، ولجنة بنتي كلها البنات اتوتروا وقعدوا يعيطوا من الضغط"، في إشارة إلى الضغط النفسي الذي تعرض له الطلاب أثناء أداء الامتحان.

بينما أضافت ولية أمر أخرى: "الفيزياء مش سهلة ولا حاجة، وكل الشباتر الثقيلة اللي ركزوا عليها ماجاش منها حاجة"، موضحة أن توزيع الأسئلة لم يكن متوقعًا وأن الطلاب فوجئوا بمستوى الأسئلة.

أفكار غير معتادة وصعوبة في الوقت

في تعليق آخر، وصفت إحدى أولياء الأمور الامتحان بقولها: "الأفكار جديدة والامتحان أصعب من اللي فات"، مشيرة إلى أن نمط الأسئلة جاء مختلفًا عمّا تدرب عليه الطلاب خلال نماذج الوزارة أو الامتحانات السابقة.

كما قالت أخرى: "الامتحان فيزياء برضه صعب ومحتاج وقت أطول، العيال خارجه منهارة"، ما يعكس حالة التوتر التي سيطرت على عدد من الطلاب عقب انتهاء لجنة الفيزياء.

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