تنسيق الثانوية العامة 2025 بالقاهرة.. تفاصيل المرحلة الأولى

كتب- أحمد الجندي:

تواصل مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني في مختلف المحافظات، العمل على وضع الحدود الدنيا لتنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي الجديد 2025، وذلك للطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية.

تنسيق الثانوية العامة 2025 بالقاهرة

وفي هذا السياق، يزداد بحث أولياء الأمور بمحافظة القاهرة حول درجة الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام، حيث أنه من المقرر أن تنسيق المرحلة الأولى للثانوي العام سيبدأ عند 235 درجة، وذلك كبداية أولية، ومن المتوقع أن يتم تخفيض هذا الحد خلال المرحلة الثانية، والتي تعتمد على الأعداد المتقدمة بالفعل خلال المرحلة الأولى.

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