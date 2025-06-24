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طلاب الثانوية "نظام قديم" يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الثانية

10:52 ص الثلاثاء 24 يونيو 2025

طلاب الثانوية

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كتب- أحمد الجندي:

واصل طلاب الصف الثالث الثانوي اليوم أداء اختباراتهم ضمن جدول امتحانات الثانوية العامة 2025، وأدى طلاب النظام القديم امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، التي تُعد من المواد الأساسية التي تُضاف للمجموع الكلي.

وفي نفس الوقت، يجري طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) اختبارًا خاصًا بمقاييس المفاهيم في مادة اللغة الإنجليزية، والذي يهدف إلى تقييم مدى فهمهم وتطبيقهم للمفاهيم العلمية واللغوية في سياق مختلف.

أما بالنسبة لطلاب مدارس المكفوفين، بنظاميها الجديد والقديم، فيستكملون اليوم أداء امتحان مادة اللغة العربية، من خلال الورقة الثانية التي تُعد جزءًا من الامتحان الأساسي لهذه الفئة من الطلاب.

تفاصيل امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025

من جانبها، أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحان اللغة الأجنبية الثانية الموجه لطلاب النظام القديم في الثانوية العامة يتضمن 31 سؤالًا، تنقسم إلى نوعين: 29 سؤالًا من نوع الاختيار من متعدد، وسؤالين مقاليين.

وأكدت الوزارة أن الدرجة الكلية لهذا الامتحان تبلغ 40 درجة، منها 34 درجة مخصصة لأسئلة الاختيار من متعدد، بينما تم تخصيص 6 درجات للأسئلة المقالية، التي تهدف إلى قياس قدرات الطالب في التعبير والكتابة

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