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برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ

11:03 ص الإثنين 23 يونيو 2025

طلاب الشهادة الإعدادية

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كفر الشيخ - إسلام عمار:

يعتمد محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، نتيجة الفصل الدراسي الثاني للشهادة الاعدادية العام الدراسي 2024 - 2025.

يذكر أن 66 ألف و200 طالب وطالبة، أدوا امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية في 349 لجنة، وجاري تصحيح الأوراق بـ 3 قطاعات حسب الإدارات التابعة لتلك القطاعات.

وجرى توزيع كنترولات كفر الشيخ على 3 قطاعات، القطاع الأول قطاع كفر الشيخ، ويشمل 5 إدارات تعليمية " إدارة شرق كفر الشيخ، وإدارة غرب كفر الشيخ، وإدارة سيدي سالم، وإدارة الرياض، وإدارة سيدي غازي".

وقطاع دسوق ويشمل 4 إدارات تعليمية:إدارة دسوق التعليمية، وإدارة قلين التعليمية، وإدارة فوه، وإدارة مطوبس، والقطاع الثالث قطاع الحامول ويشمل 4 إدارات تعليمية" الحامول، بيلا، بلطيم، والبرلس".

ويمكنك معرفة النتيجة من هنا بالاسم ورقم الجلوس من خلال هذا الرابط : أضغط هنا

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برقم الجلوس.. احصل على نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة - (رابط)