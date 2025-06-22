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التعليم: فتح باب تغيير المسمى الوظيفي للمعلمين والأخصائيين -(مستند)

07:25 م الأحد 22 يونيو 2025

وزارة التربية والتعليم

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كتب- أحمد الجندي:

أرسلت وزارة التربية والتعليم، خطابًا رسميًا إلى جميع المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، أعلنت فيه عن فتح باب التقدم للمعلمين والأخصائيين الراغبين في تغيير المسمى الوظيفي للعام الدراسي 2025/2026، وذلك وفقًا للضوابط المحددة في القرار الوزاري رقم (41) لسنة 2020.

وأكدت الوزارة، أن التقديم سيبدأ اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 24 يونيو 2025، ولمدة شهر من تاريخه، ويشمل المعلمين والأخصائيين العاملين في تنسيقات التعليم المختلفة، من بينها التعليم الابتدائي، الإعدادي، التعليم الفني، وكذلك العاملين في الخدمات التربوية.

وأوضحت الوزارة، أن الإدارات التعليمية ستبدأ في تلقي الطلبات وفقًا لنموذج موحد لاستيفاء استمارة تغيير المسمى الوظيفي، والذي تم إرساله للمديريات، مع ضرورة قيام إدارة التنسيق المختصة بتجميع البيانات من الإدارات التعليمية في صورة ورقية معتمدة وأخرى إلكترونية بصيغة Excel.

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