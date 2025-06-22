طلاب الثانوية بأسيوط بعد امتحان العربي: النحو صعب والوقت غير كافٍ

أسيوط- محمود عجمي:

شهد امتحان مادة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة بمحافظة أسيوط، تباينًا في الآراء بين الطلاب، حيث رأى البعض أن الأسئلة جاءت في مستوى الطالب المتوسط، بينما أبدى آخرون استياءهم من صعوبة سؤال النحو وضيق الوقت المخصص للإجابة.

وأكد عدد من طلاب مدرسة الانتصار بمدينة أسيوط، من بينهم محمد خالد، يوسف نبيل أحمد، عمرو أحمد سيد، وهشام كامل بدري، أن الامتحان جاء في مجمله مناسبًا لمستوى الطالب المتوسط، إلا أن أسئلة النحو تطلبت تركيزًا عاليًا، وتنوعت بين المباشر وغير المباشر، مما استهلك وقتًا أطول من المتوقع، وأثر على قدرتهم على مراجعة الإجابات.

وأشار الطلاب إلى أن سؤال النحو تحديدًا كان الأصعب، مطالبين بإعادة النظر في توزيع الزمن بما يتناسب مع طبيعة الأسئلة.

في المقابل، رأى طلاب آخرون أن الامتحان كان سهلًا ومباشرًا، وخلا من التعقيدات أو الأسئلة الغامضة، معربين عن أملهم في أن تسير باقي الامتحانات بنفس المستوى من الوضوح والسهولة.

من جانبه، أوضح اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أن جميع اللجان بدأت أعمالها في الموعد المحدد دون تأخير، مشيرًا إلى أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام بلغ 28,887 طالبًا وطالبة موزعين على 76 لجنة، من بينها لجنتان خاصتان؛ إحداهما لمدرسة المتفوقين STEM، والأخرى لطلاب مدرسة النور للمكفوفين.

وتوزع الطلاب على الشعب المختلفة بواقع 20,744 طالبًا في الشعبة العلمية (علوم)، و1,634 في شعبة الرياضيات، و6,464 في الشعبة الأدبية.

وأكد المحافظ أهمية توفير بيئة امتحانية آمنة ومريحة، من خلال تهوية اللجان وتطبيق الإجراءات الصحية والوقائية، بالتنسيق مع الجهات التنفيذية والأمنية. كما تم التنسيق مع مديرية الأمن لتأمين اللجان والكنترولات واستراحات المراقبين، ومع مديرية الصحة لتوفير سيارات إسعاف وأطقم طبية بكل إدارة تعليمية، بالإضافة إلى وجود زائرات صحيات داخل كل لجنة.