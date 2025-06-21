كتب- أحمد الجندي:

قدّم الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، مجموعة من النصائح الهامة للطلاب تساعدهم على الأداء المتميز في هذه المادة التي تُعد من أهم المواد المقررة في جدول الامتحانات، نظرًا لما تمثله من 80 درجة، أي ما يعادل 25% من المجموع الكلي للثانوية العامة، قبل أقل من 24 ساعة على انطلاق امتحان مادة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة 2025.

وأكد شوقي على أن امتحان اللغة العربية لهذا العام يتكوّن من 55 سؤالًا، من بينها أربعة أسئلة مقالية مخصص لها 10 درجات، مما يستدعي من الطلاب الانتباه لبعض النقاط الجوهرية للحصول على أعلى الدرجات.

الالتزام بالنوم المبكر وتجنّب مصادر التوتر

وشدد الخبير التربوي على أهمية النوم المبكر والتوجه إلى لجنة الامتحان في وقت مناسب، وتجنّب الطالب لأي عوامل قد تسبب له مشكلات، مثل اصطحاب الهاتف المحمول حتى وإن كان مغلقًا، أو الحضور المتأخر، أو محاولة الغش أو الاشتباك مع المسؤولين.

التوازن النفسي أساس التفوق

ونصح شوقي الطلاب بالحفاظ على الهدوء والثقة بالنفس، وتجنّب الضغط النفسي الزائد، خاصة في الليلة السابقة للامتحان، مع الاكتفاء بمراجعة ما يمكن دون إجهاد نفسي أو عقلي، مع الإدراك بأن التفوق لا يعتمد فقط على مذاكرة ما قبل الامتحان، بل هو نتاج جهد على مدار العام.

مراجعة خفيفة وتجنّب التشتت

ودعا الطلاب إلى تجنّب المراجعة المكثفة صباح يوم الامتحان أو أثناء الذهاب إلى اللجنة، والتركيز على بعض النماذج الاسترشادية أو المراجعات السريعة لأهم النقاط في النحو والبلاغة والقراءة، دون الحاجة لتغطية كل الفروع بشكل مرهق.

التعامل السليم مع ورقة الامتحان

وأشار شوقي إلى أهمية الهدوء عند استلام ورقة الأسئلة وكتابة البيانات بدقة، ثم إلقاء نظرة عامة على الأسئلة، مع ضرورة عدم القلق من وجود بعض الأسئلة التي تبدو صعبة للوهلة الأولى، مؤكدًا أن فهم الطالب لها سيتضح عند بدء الحل.

إدارة الوقت بذكاء والتركيز على الأسئلة الأعلى درجة

وأوصى الخبير التربوي بضرورة إدارة وقت الامتحان بذكاء، وتوزيعه بما يسمح بالإجابة على جميع الأسئلة ومراجعتها، والبدء بالأسئلة السهلة أو تلك التي تحصد درجات أعلى، مع تأجيل الأسئلة الصعبة للنهاية، وعدم ترك أي سؤال بلا إجابة.

كما أكد أن مادة اللغة العربية تعتمد على الفهم العميق للنصوص والفقرات، ما يتطلب قراءة النصوص قراءة كاملة قبل محاولة الإجابة عن الأسئلة المرتبطة بها، وتجنّب التسرع في الاختيار أو الإجابة.

أهمية الخط الواضح في الأسئلة المقالية

وفيما يخص الأسئلة المقالية، شدد شوقي على ضرورة وضوح الخط وتنظيم الأفكار، مشيرًا إلى أن الإجابة الدقيقة على الأسئلة المقالية الأربعة تعادل في قيمتها الإجابة الصحيحة على عشرة أسئلة اختيار من متعدد، وهو ما يستدعي عناية خاصة.

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