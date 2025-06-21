امتحانات الثانوية العامة 2025.. مراجعة ليلة الامتحان في اللغة العربية

كتب- أحمد الجندي:

يقدم موقع "مصراوي" لطلاب الصف الثالث الثانوي مراجعة نهائية مخصصة لفرع النحو ضمن مادة اللغة العربية، في إطار الاستعدادات لامتحان اللغة العربية المقرر عقده غدًا الأحد الموافق 22 يونيو، وفقًا للجدول الرسمي الصادر عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

مراجعة مركزة تغطي المنهج بالكامل

وقد جرى إعداد هذه المراجعة لتغطي جميع محاور منهج النحو، مع الحرص على تبسيط الشرح وتقديم المعلومات بطريقة ميسرة، بما يساعد الطلاب على الفهم السريع وتحقيق الاستيعاب الكامل للمادة.

تركيز على الأسئلة المتكررة والنقاط الأساسية

وتركز المراجعة أيضًا على أبرز الأسئلة التي تكررت في امتحانات الأعوام السابقة، مع توضيح القواعد اللغوية والنحوية الأكثر ترجيحًا للورود في امتحان هذا العام، في محاولة لدعم الطلاب وتزويدهم بأدوات فعالة تساعدهم على تحقيق أعلى الدرجات.

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