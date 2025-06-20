كتب- أحمد الجندي:

كشفت وزارة التربية والتعليم، عن تفاصيل المصروفات الدراسية للعام الدراسي المقبل، الخاصة بالمدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات، موضحة البنود المحددة لكل مرحلة تعليمية على حدة، وأيضًا نسبة الزيادة المتوقعة لطلاب بعض الصفوف.

مصروفات المدارس الرسمية للغات بحسب المراحل الدراسية

جاءت المصروفات للمدارس الرسمية للغات وفقًا للتقسيم التالي:

مرحلة رياض الأطفال: يبلغ إجمالي المصروفات 650 جنيهًا، موزعة كالتالي: 500 جنيه تحت بند "خدمات اللغات"، و100 جنيه للنشاط العام، و50 جنيهًا لدعم وتطوير التكنولوجيا.

المرحلة الابتدائية: تصل القيمة الإجمالية إلى 700 جنيه، حيث تُخصص 550 جنيهًا لخدمات اللغات، و100 جنيه للنشاط العام، و50 جنيهًا لتطوير التكنولوجيا.

المرحلة الإعدادية: المصروفات المقررة تبلغ 750 جنيهًا، وتشمل 600 جنيه لبند خدمات اللغات، و100 جنيه للنشاط العام، و50 جنيهًا لتكنولوجيا التعليم.

مرحلة الثانوية العامة: تصل قيمة المصروفات إلى 850 جنيهًا، تتوزع على 700 جنيه لخدمات اللغات، و100 جنيه للأنشطة، و50 جنيهًا للدعم التكنولوجي.

رسوم خدمات اللغات وفقًا للصفوف الدراسية

حددت الوزارة أيضًا قيمة بند خدمات اللغات لكل صف دراسي على النحو التالي:

رياض الأطفال - المستوى الأول (KG1): 1052.43 جنيهًا.

رياض الأطفال - المستوى الثاني (KG2): 500 جنيه.

من الصف الأول حتى السادس الابتدائي: 550 جنيهًا.

من الصف الأول حتى الثالث الإعدادي: 600 جنيه.

الصف الأول الثانوي: 700 جنيه.

الصفين الثاني والثالث الثانوي: 807.30 جنيه.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الزيادة بنسبة 7% تُطبق فقط على التلاميذ الجدد المقبولين بالمستوى الأول لرياض الأطفال بدءًا من العام الدراسي التالي للقرار، فيما تظل مصروفات باقي الصفوف كما هي دون تغيير.

تفاصيل رسوم المدارس الرسمية المتميزة للغات

أما بالنسبة للمدارس الرسمية المتميزة للغات، فقد تم تحديد الرسوم الدراسية وفقًا لكل مرحلة تعليمية على النحو التالي:

رياض الأطفال: تبلغ المصروفات الإجمالية 1400 جنيه، وتُقسم إلى 1200 جنيه كخدمات لغات، و100 جنيه للنشاط العام، بالإضافة إلى 100 جنيه لدعم التكنولوجيا.

المرحلة الابتدائية: تبلغ قيمة المصروفات 1700 جنيه، موزعة على 1500 جنيه لخدمات اللغات، و100 جنيه نشاط، و100 جنيه تكنولوجي.

المرحلة الإعدادية: المصروفات تبلغ 2000 جنيه، منها 1800 جنيه لخدمات اللغات، و100 جنيه للنشاط العام، و100 جنيه لتكنولوجيا التعليم.

المرحلة الثانوية: تصل الرسوم إلى 2300 جنيه، وتتوزع إلى 2100 جنيه لخدمات اللغات، و100 جنيه نشاط، و100 جنيه تطوير تكنولوجي.

زيادة سنوية على بند خدمات اللغات

بحسب القرار الوزاري، يتم تطبيق زيادة سنوية بنسبة 5% على بند خدمات اللغات للطلاب الجدد، ويستمر تحصيل مقابل الخدمات الإضافية في المدارس المتميزة للغات بناءً على هذا القرار.

في الوقت نفسه، تظل الرسوم الحالية للطلاب من المستوى الثاني برياض الأطفال وحتى الصف الثالث الثانوي كما هي، مع تطبيق الزيادة السنوية المحددة.

قيمة خدمات اللغات بالمدارس المتميزة للغات حسب الصف الدراسي

حددت الوزارة أيضًا قيمة رسوم خدمات اللغات في المدارس الرسمية المتميزة على النحو التالي:

رياض الأطفال: 2052.41 جنيهًا.

الصف الأول حتى السادس الابتدائي: 2565.51 جنيهًا.

الصف الأول حتى الثالث الإعدادي: 3078.61 جنيهًا.

الصف الأول الثانوي: 3591.71 جنيهًا.



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