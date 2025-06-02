كتب- أحمد الجندي:

أعلن خالد عبد الحكم، رئيس امتحانات الثانوية العامة، تفاصيل جديدة تتعلق بتنظيم امتحانات طلاب النظام القديم، مؤكدًا تخصيص لجنتَين بكل إدارة تعليمية؛ إحداهما للبنين والأخرى للبنات، لتسكين الطلاب بشكل منظم وآمن.

جاء ذلك خلال اللقاء الصحفي الذي عقده عبد الحكم، اليوم الإثنين، بمقر صندوق دعم المشروعات التعليمية بالزمالك، بحضور عدد من الصحفيين المهتمين بشؤون التعليم.

وأوضح عبد الحكم أنه تم اتخاذ إجراءات أمنية إضافية هذا العام داخل لجان الامتحانات، مشيرًا إلى أن وزارة التربية والتعليم، بتوجيه من الوزير، قررت زيادة عدد أفراد الأمن داخل كل لجنة من 5 أفراد إلى 10؛ بهدف ضمان انضباط سير الامتحانات والحفاظ على سلامة الطلاب والمراقبين.

وأكد رئيس امتحانات الثانوية العامة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار استعدادات الوزارة لتوفير بيئة آمنة ومستقرة لأداء الامتحانات؛ لا سيما لطلاب النظام القديم الذين تم تخصيص لجان خاصة بهم في جميع الإدارات التعليمية.