الثانوية العامة.. تعليم الجيزة: كاميرات المراقبة مهمة لضبط اللجان

كتب- أحمد الجندي:

عقد سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، اجتماعًا موسعًا اليوم مع مسؤولي التطوير التكنولوجي المكلّفين بمتابعة أعمال المراقبة بالكاميرات داخل لجان الامتحانات، في إطار الاستعدادات المكثفة التي تشهدها محافظة الجيزة لانطلاق امتحانات شهادة الثانوية العامة 2025.

وجاء الاجتماع بحضور ريحاب عريق، وكيل المديرية، و علاء الدين عبد السلام، مدير عام إدارة التطوير التكنولوجي بالمديرية، حيث ناقش الحضور خطط التأمين الفني والتقني داخل اللجان لضمان بيئة امتحانية منضبطة وآمنة.

وأكد "عطية" خلال الاجتماع على أهمية الدور الحيوي الذي يلعبه فريق التطوير التكنولوجي في إنجاح المنظومة الامتحانية، مشددًا على أن كاميرات المراقبة لم تعد مجرد وسيلة للرصد، بل أصبحت عنصرًا رئيسيًا لضمان الشفافية وتحقيق الانضباط، والحد من أي محاولات للإخلال بالنظام داخل اللجان.

ووجّه وكيل الوزارة بضرورة التنسيق الفوري والمباشر مع رؤساء اللجان الامتحانية، واصفًا إياهم بـ"القادة الميدانيين" للعملية الامتحانية، وذلك من أجل سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة حال حدوث أي طارئ.

وشدد وكيل الوزارة علي:

تفعيل كافة الكاميرات داخل اللجان دون استثناء، والتأكد من جاهزيتها الفنية قبل وأثناء الامتحانات.

التزام مسؤولي التكنولوجيا برصد وتوثيق أي سلوك سلبي أو حالات غش، والتواصل الفوري مع رئيس اللجنة لاتخاذ اللازم دون تهاون.

وأكد عطية أن المديرية ستتعامل بحسم شديد مع أي محاولة تهدف إلى التأثير على سير الامتحانات أو التلاعب بحقوق الطلاب، مشيرًا إلى أن مبدأ تكافؤ الفرص خط أحمر، ولن يُسمح بتهديده تحت أي ظرف.

واختتم وكيل التعليم بالجيزة تصريحاته بالتأكيد على أن وزارة التربية والتعليم لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات الرادعة والفورية تجاه أي مخالفات داخل اللجان، وأن نزاهة شهادة الثانوية العامة تمثل أولوية قصوى لدى الدولة.

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