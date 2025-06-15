كتب- أحمد الجندي:

شهد أول أيام امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2025، والذي انطلق صباح اليوم الأحد، العديد من الشكاوى من أولياء الأمور، خاصة فيما يتعلق بسير الامتحانات داخل عدد من اللجان، حيث أدى الطلاب امتحاني التربية الدينية والتربية الوطنية.

شكاوى متكررة عبر جروب "حوار مجتمعي"

أعرب عدد من أولياء الأمور عن استيائهم من الأوضاع داخل بعض اللجان الامتحانية، وذلك من خلال جروب "حوار مجتمعي".

وأكدت منى أبو غالي، مؤسسة الجروب، أن هناك تقصيرًا واضحًا من مسؤولي استلام اللجان، مشيرة إلى أن بعض المدارس كانت غير مهيأة تمامًا لاستقبال الطلاب لأداء الامتحانات، وقالت:

"كان يجب على المسؤولين عدم استلام اللجان غير الجاهزة، خاصة في ظل غياب التهوية المناسبة ووجود ديسكات مكسورة وغير صالحة، إلى جانب دورات مياه غير آدمية."

تجهيزات غير ملائمة داخل اللجان

أحد أولياء الأمور علقت قائلة: "الديسكات صغيرة ومكسرة ومش مريحة بالمرة، والمراوح مش شغالة، والجو حار جدًا، وده مأثر على تركيز ولادنا."

كما أضافت ولية أمر أخرى أن ابنتها تؤدي الامتحانات في إحدى مدارس مدينة نصر، وأن المدرسة تعاني من انقطاع الكهرباء، قائلة:

"مفيش إضاءة، وبنتي نظرها ضعيف وبتلبس نظارة، وده مأثر عليها جدًا."

تأخير في توزيع أوراق الامتحانات

وتطرقت بعض الشكاوى إلى تأخير في توزيع أوراق الامتحان، حيث ذكرت إحدى الأمهات أن امتحاني التربية الدينية بدأ متأخراً بنحو 20 دقيقة في إحدى مدارس شرق مدينة نصر، مما سبب توترًا وقلقًا لدى الطلاب.

مطالبات بالتدخل الفوري

وطالب أولياء الأمور بضرورة التدخل العاجل من وزارة التربية والتعليم، لتفقد لجان الامتحانات والتأكد من جاهزيتها، خاصة مع استمرار الامتحانات في الأيام المقبلة، مؤكدين أن البيئة الامتحانية الحالية لا تساعد على أداء الطلاب بشكل جيد، وتؤثر سلبًا على تركيزهم ومستواهم الحقيقي.

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