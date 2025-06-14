كتبت- داليا الظنيني:

كشف الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، عن مجموعة من النصائح الذهبية لطلاب الثانوية العامة، مؤكداً أن سر النجاح يكمن في الفهم وليس الحفظ.

خلال استضافته ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" على قناة CBC، قال شوقي: "النظام التعليمي الحالي لم يعد يعتمد على التلقين، بل تحول لقياس مهارات الفهم والتحليل"، مشدداً على أن "الطالب الذي يعتمد على الحفظ فقط لن يتمكن من تحقيق درجات عالية".

وأوضح الخبير التربوي أن أداء الطالب هو نتاج تراكم معرفي يمتد لسنوات، وليس مجرد جهد أيام الامتحانات، داعياً أولياء الأمور إلى تبني أسلوب الدعم الإيجابي بدلاً من التخويف أو رفع سقف التوقعات بشكل مبالغ فيه.

وأضاف: "من الأخطاء الشائعة مقارنة الطلاب ببعضهم البعض"، موضحاً أن أساليب التعلم تختلف من طالب لآخر، فالبعض يفضل المذاكرة البصرية والآخر سمعية، كما تختلف القدرة على الاستيعاب من شخص لآخر.

وشدد شوقي على أهمية "النوم الجيد"، قائلاً: "السهر مرفوض تماماً سواء للطلاب المتفوقين أو غيرهم، فالعقل والجسم يحتاجان للراحة لأداء أفضل".

وأكد الخبير التربوي على أهمية حل النماذج الاسترشادية، مشيراً إلى أن الطالب الذي يحل 600 فكرة استرشادية سيجتاز الامتحان بسهولة، حيث تساعده هذه الطريقة في تحديد نقاط قوته وضعفه والعمل عليها.