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تعليم أسوان تكشف موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية

06:38 م الأربعاء 11 يونيو 2025

مديرية التربية والتعليم بأسوان

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أسوان - إيهاب عمران:

تواصل مديرية التربية والتعليم بأسوان، أعمال تصحيح نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2024/2025.

وقال محمود بدوى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، إن نتيجة الشهادة الإعدادية سيتم إعلانها نهاية الأسبوع المقبل فور الانتهاء من أعمال التصحيح، و بعد اعتمادها من محافظ أسوان، وسيتم اعلان النتيجة عبر بوابة محافظة أسوان الإلكترونية.

وأضاف بدوى، أن عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية في أسوان بلغ 27 ألف و927 طالب وطالبة نظام (عام - لغات - رياضي - خاص - دمج).

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