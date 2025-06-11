تحذير لطلاب الثانوية العامة.. التوتر يُضعف الذاكرة واسترجاع المعلومات

كتب- عمر صبري:

قالت الدكتورة هناء حمدي أحمد، بقسم الهرمونات، معهد البحوث الطبية والدراسات الإكلينيكية، إن موسم الامتحانات، خصوصًا طلاب الثانوية العامة، يشهد في هذا الوقت من العام نوبة من التوتر الناتج عن الاستعداد لامتحانات نهاية العام الدراسي، مما يؤثر بالسلب على أداء الطلاب وتركيزهم أثناء المذاكرة والامتحان.

وأضافت حمدي، خلال نشرة علمية صادرة عن المركز القومي للبحوث، أن هذا التوتر قد يكون ناتجًا عن عدم التحضير الكافي للامتحان، أو الخوف من الشعور بالفشل نتيجة فقدان الثقة بالنفس، أو الضغوط البيئية، وخاصة الأسرية، أو الرهبة المصطنعة التي تسهم فيها – دون قصد – وسائل الإعلام، أو السعي إلى الحصول على درجات كاملة في الامتحان.

وتابعت الدكتورة بقسم الهرمونات، معهد البحوث الطبية والدراسات الإكلينيكية: يؤدي توتر الامتحانات إلى الشعور بالصداع، وسرعة ضربات القلب، والتعرق الزائد، وضيق التنفس، وعدم انتظام النوم، وذلك نتيجة نشاط الجهاز العصبي السمبثاوي، مما يؤدي إلى إفراز هرموني الأدرينالين والنورأدرينالين في مجرى الدم، وكذلك نشاط محور غدة تحت المهاد والنخامية والكظرية، والذي بدوره يؤدي إلى إفراز هرمون الكورتيزول في مجرى الدم.

وأشارت إلى أنه قد ينتج عن ارتفاع مستوى الكورتيزول في الدم تأثيرٌ على غدة تحت المهاد، المسؤولة عن الذاكرة، مما يؤثر بالسلب على التركيز وتخزين واسترجاع المعلومات، ويضعف الأداء المثالي للذاكرة.

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