ننشر مواصفات امتحان الجبر والإحصاء للشهادة الإعدادية
كتب- أحمد الجندي:
حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل امتحان الجبر والإحصاء للصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2025، والشروط الواجب توافرها في صياغة الأسئلة حيث يعقد امتحان مادة الجبر والإحصاء غداً الاثنين 2 يونيو بالقاهرة.
الضوابط العامة للورقة الامتحانية الجبر والإحصاء للصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2025
- تكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود نواتج التعلم المستهدفة في المقرر الدراسي.
- تتوزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها في المقرر.
- تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.
- تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.
- توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.
- تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.
- تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية )المرحلة – الصف – المادة – الزمن – الدرجة– الفصل الدراسي).
- جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقروئيتها؛ حجم الخط – نوع الخط – المسافات بين السطور.
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