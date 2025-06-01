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ننشر مواصفات امتحان الجبر والإحصاء للشهادة الإعدادية

03:25 م الأحد 01 يونيو 2025

وزارة التربية والتعليم

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كتب- أحمد الجندي:

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل امتحان الجبر والإحصاء للصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2025، والشروط الواجب توافرها في صياغة الأسئلة حيث يعقد امتحان مادة الجبر والإحصاء غداً الاثنين 2 يونيو بالقاهرة.

الضوابط العامة للورقة الامتحانية الجبر والإحصاء للصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2025

- تكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود نواتج التعلم المستهدفة في المقرر الدراسي.

- تتوزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها في المقرر.

- تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.

- تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.

- توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.

- تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

- تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية )المرحلة – الصف – المادة – الزمن – الدرجة– الفصل الدراسي).

- جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقروئيتها؛ حجم الخط – نوع الخط – المسافات بين السطور.

ننشر مواصفات امتحان الجبر والإحصاء للشهادة الإعدادية

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