خبير تربوي: أخطاء شائعة تعوق استيعاب طلاب الثانوية العامة للمذاكرة

كتب- أحمد الجندي:

قال الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، إن هناك عدد من الأخطاء الشائعة التي يرتكبها طلاب الثانوية العامة خلال فترة المراجعة، مما يعوق قدرتهم على الاستيعاب والتحصيل الدراسي بشكل فعال.

ولفت "شوقي" في تصريحات صحفية له، إلى أن هذه الأخطاء تتعلق بعوامل متعددة تشمل تنظيم وقت المذاكرة، وتركيز الطالب، واستخدامه للوسائل التكنولوجية أثناء المراجعة.

وأشار الخبير التربوي إلى أن من أبرز الأخطاء التي تؤثر على تحصيل الطلاب هي تغيير مواعيد وأماكن المذاكرة بشكل يومي، مما يؤدي إلى فقدان عنصر التعود المكاني والزماني الذي يساعد على التركيز مشيراً إلى أن انشغال الطلاب بمتابعة وسائل التواصل الاجتماعي أثناء المذاكرة من أكبر المسببات لتشتت الذهن.

كما حذر شوقي من المذاكرة في الأوقات التي يشعر فيها الطالب بالتعب أو الإرهاق، مثل المذاكرة بعد العودة من عدة دروس في نفس اليوم، مؤكدًا أن ذلك يضعف القدرة على الاستيعاب، بالإضافة إلى ذلك فإن الإصرار على المذاكرة رغم الشعور بالرغبة في النوم يعتبر من الأخطاء الكبيرة التي تعيق التركيز.

نوه "شوقي" إلى أن مذاكرة مادتين متشابهتين وراء بعضهما يؤدي إلى تداخل المعلومات، مما يزيد من صعوبة تذكر المفاهيم الدقيقة، مؤكداً على أن المذاكرة السلبية، مثل قراءة الدروس كما هي دون تلخيص أو تدوين ملاحظات، تقلل من فعالية المراجعة.

وأوضح الخبير التربوي أن الاعتماد على المذاكرة الصامتة فقط باستخدام حاسة البصر يعد من الأخطاء التي تؤثر سلبًا على التحصيل، حيث ينبغي على الطالب استخدام حواس أخرى مثل التسميع وكتابة الملاحظات لتثبيت المعلومات بشكل أفضل.

كما أشار إلى أن المذاكرة في بيئة مليئة بالضوضاء، مثل الأماكن القريبة من النوافذ أو وجود أصوات مرتفعة، تؤثر بشكل مباشر على تركيز الطالب، مؤكداً على أهمية التغذية السليمة في تحسين قدرة الطالب على التركيز والتحصيل العلمي.

وأضاف شوقي أن التفكير في أمور أخرى أثناء المذاكرة مثل التخطيط لنزهة أو التفكير في مشكلات شخصية يمكن أن يعوق عملية الاستذكار، مشيراُ إلى أن ارتفاع مستوى القلق لدى الطالب بشكل حاد يعد من العوامل التي تضعف القدرة على التحصيل.

ونصح "شوقي" الطلاب بتجنب هذه الأخطاء والتركيز على وضع جدول مذاكرة منتظم، مع التأكد من الراحة النفسية والجسدية أثناء المراجعة، مشددًا على ضرورة توفير بيئة هادئة بعيدًا عن المشتتات لتحقيق أفضل استفادة من أوقات المذاكرة.

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