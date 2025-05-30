كتب- أحمد الجندي:

تنطلق غدًا السبت، الموافق 31 مايو 2025، امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024/2025 بنظام البوكليت في محافظة القاهرة، وسط استعدادات مكثفة وإجراءات أمنية وتنظيمية مشددة، تضمن انضباط سير العملية الامتحانية في أجواء آمنة وهادئة.

وقالت سماح إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام يبلغ 212134 طالبًا وطالبة، موزعين على 732 لجنة امتحانية في مختلف الإدارات التعليمية الـ35 بالمحافظة.

استعدادات وتأمين شامل

وأكدت مدير المديرية على أن المديرية انتهت من كافة الاستعدادات اللازمة لانطلاق الامتحانات، حيث تم التنسيق الكامل مع الجهات الأمنية لتأمين المدارس ومقرات اللجان، فضلًا عن تأمين أوراق الأسئلة والإجابات، وتوفير بيئة مناسبة لأداء الامتحانات بكل هدوء، كما تم التنسيق مع رؤساء الأحياء لضمان النظافة اليومية داخل المدارس ومحيطها، وإزالة أية إشغالات قد تؤثر على سير الامتحانات أو تعيق وصول الطلاب بسهولة.

إجراءات تنظيمية مشددة داخل اللجان

أوضحت سماح إبراهيم أن المديرية أصدرت تعليمات واضحة وحاسمة بشأن الالتزام الكامل داخل اللجان، منها:

- حظر استخدام الهواتف المحمولة سواء من قبل الطلاب أو المعلمين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

- توفير الإضاءة والتهوية الجيدة داخل اللجان.

- التأكيد على عدم منع أي طالب من أداء الامتحان لأي سبب.

- إلزام الطلاب بالحضور في الموعد المحدد دون تأخير.

- تواجد دائم لطبيب أو زائرة صحية بكل لجنة.

- الحفاظ على كاميرات المراقبة داخل اللجان لضمان الشفافية والانضباط.

- وضع جداول الامتحانات وأدلة اللجان في أماكن ظاهرة لتسهيل الوصول إليها.

غرفة عمليات لمتابعة مستمرة

أشارت مدير المديرية إلى أنه تم تشكيل غرف عمليات بكل إدارة تعليمية من الإدارات الـ35، على أن تعمل بشكل متواصل ومباشر مع غرفة العمليات المركزية بالمديرية لمتابعة سير الامتحانات لحظة بلحظة، والتدخل السريع حال حدوث أي طارئ.

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