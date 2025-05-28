وزير التعليم: استحدثنا 98 ألف فصل ونجاح خفض الكثافة بنسبة 99.9%؜

كتب- أحمد الجندي:

قال محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة عملت على خطة طموحة لتقليل كثافات المدارس من خلال عدد من الآليات والحلول الفنية؛ من بينها استغلال الفراغات في المدارس وتطبيق نظام الفترات الممتدة والفصل المتحرك، مع التوسع في إنشاء الفصول، حيث يتم بناء من 10,000 إلى 15,000 فصل سنويًّا.

جاء ذلك خلال فاعليات الندوة التي نظمها مجلس الأعمال المصري- الكندي ومجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي، برئاسة المهندس معتز رسلان، تحت عنوان "تطوير التعليم الفني في مصر".

وأضاف عبد اللطيف أن العام الماضي كان إجمالي عدد الفصول 380 ألف فصل، وتم استحداث 98 ألف فصل خلال العام الدراسي الحالي من خلال الحلول التي طبقتها الوزارة، مشيرًا إلى أن ذلك انعكس على خفض متوسط الكثافة إلى أقل من ٥٠ طالبًا في الفصل، بنسبة نجاح تعليمية 99.9٪؜ من المدارس على مستوى الجمهورية.

الاستعانة بمعلمي الحصة والمعاش

وأشار الوزير، بشأن سد العجز في أعداد المعلمين، إلى أنه تم اتخاذ عدد من الخطوات؛ أبرزها الاستعانة بمعلمي المدرسة كأولوية لسد العجز من خلال زيادة نصاب الحصص بمقابل مادي، والاستعانة بالمعلمين بالمعاش، والاستعانة بمعلمي الحصة من الحاصلين على مؤهل تربوي، فضلًا عن تعديل الخريطة الزمنية، والتي أسهمت في توزيع الجدول الدراسي بشكل أفضل في توفير 33% من القوة التدريسية، وكذلك استكمال المبادرة الرئاسية لمسابقة تعيين 30 ألف معلم سنويًّا.

اقرأ أيضاً:

اليوم.. مدبولي يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي في العاصمة الإدارية

ربيعي مائل للحرارة.. تعرف على طقس الأيام المقبلة

ما الفئات المستهدفة من صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية؟