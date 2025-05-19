خبير تربوي يكشف كيف يغير الذكاء الاصطناعي مستقبل المذاكرة ويوفر أدوات تعليمية مبتكرة

كتب- أحمد الجندي:

قال الدكتور عاصم حجازي، أستاذ علم النفس التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة، إن الذكاء الاصطناعي يمثل ثورة تكنولوجية ضخمة يمكن للطلاب الاستفادة منها بشكل كبير خلال عملية المذاكرة، مؤكدًا على ضرورة استخدامه كأداة مساعدة فقط دون الاعتماد الكامل عليه.

وأوضح "حجازي" أن الذكاء الاصطناعي يمتلك قدرات متعددة تخدم العملية التعليمية، من بينها تصميم خطط تعلم فردية تتناسب مع قدرات كل طالب، وتحليل نقاط القوة والضعف لديهم مع اقتراح حلول علاجية مناسبة، كما يمكن تلخيص المناهج الدراسية بشكل شامل، وعقد مقارنات بين المعلومات، بالإضافة إلى كشف العلاقات بين الأفكار وتقديم تفسيرات و استنتاجات واضحة.

وأضاف أن الذكاء الاصطناعي يتيح أيضًا إنشاء خرائط ذهنية تفاعلية تساعد الطلاب على تجميع وترتيب الأفكار والنقاط الرئيسية في المقرر الدراسي، وتوليد أسئلة تدريبية متوافقة مع مواصفات وزارة التربية والتعليم والمستويات المعرفية المختلفة.

وأشار حجازي إلى أن التقنية الحديثة تتيح تحويل المحتوى الدراسي بين صيغ متعددة تتناسب مع أساليب التعلم والميول المختلفة للطلاب، إضافة إلى تنظيم الوقت وجدولة المهام الدراسية بشكل فعّال، كما يمكن تحويل الدروس العادية إلى تجارب تعليمية تفاعلية عبر ألعاب تعليمية تساعد على تنشيط الحصص الدراسية.

كما لفت إلى إمكانية استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إعداد اختبارات تجريبية مشابهة لاختبارات نهاية العام، وتعزيز التعلم التعاوني من خلال تبادل المعلومات والأفكار بين الطلاب، فضلاً عن توفير شرح مفصل وإثراء المحتوى التعليمي، ومحاكاة التجارب العلمية عبر معامل افتراضية توفر بيئة تعليمية آمنة ومحفزة.

واختتم الدكتور عاصم حجازي حديثه بالتأكيد على أن الذكاء الاصطناعي يسهل عملية المذاكرة بشكل كبير، متوقعًا أن يسهم بشكل فعّال في القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية خلال الفترة المقبلة، ما يفتح آفاقًا جديدة لتحسين جودة التعليم وتوفير فرص تعليم متكافئة لجميع الطلاب.

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