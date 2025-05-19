امتحانات الثانوية العامة.. خبير تربوي يوضح دور أولياء الأمور في دعم الطلاب نفسيًا

كتب- أحمد الجندي:

شدد الدكتور تامر شوقي، أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، على أهمية الدور الذي يؤديه أولياء الأمور في التهيئة النفسية لأبنائهم، مؤكداً أن هذا الدور لا يقل أهمية عن دور الطالب نفسه في الاستعداد للاختبارات.

وأوضح "شوقي" أن تهيئة الأجواء المنزلية المناسبة من أولى خطوات الدعم النفسي للطلاب، مشيراً إلى ضرورة الابتعاد عن أي خلافات أسرية قد تشتت تركيز الطالب خلال فترة الامتحانات.

الهدوء النفسي يبدأ من بيئة الاستذكار

وأشار إلى أن تهيئة مكان مناسب وهادئ للاستذكار، بعيداً عن أي مصادر إزعاج أو ضوضاء، يسهم بشكل مباشر في تعزيز تركيز الطالب وزيادة إنتاجيته، كما شدد على أهمية التغذية الصحية خلال هذه الفترة، لكونها تمد الطالب بالطاقة اللازمة وتعزز نشاطه الذهني، بالإضافة إلى توفير بعض المحفزات النفسية التي يحبها الطالب، مثل نوع معين من الحلوى أو تقديم هدية بسيطة تعزز الدافعية والتحفيز.

فترات راحة دون تأنيب

ونبه الدكتور شوقي إلى ضرورة منح الطالب فرصة للخروج أو الاستجمام لبعض الوقت يوميًا، خصوصًا في حال شعوره بالإجهاد أو فقدان التركيز، محذرًا في الوقت ذاته من الحديث السلبي أمامه عن صعوبة الامتحانات أو المبالغة في ربطها بالمصير أو المستقبل.

وأكد أن دعم الطالب بالابتسامة والهدوء عند شعوره بالقلق، مع توعيته بأن التوتر أمر طبيعي، يساعده على تجاوز هذه المرحلة بثقة وطمأنينة.

الامتناع عن المقارنات والضغط النفسي

وفي سياق متصل، أوصى الخبير التربوي بتجنب توجيه الانتقادات أو اللوم بشأن الأيام التي لم يذاكر فيها الطالب، بل ينبغي تشجيعه على التعويض بهدوء. كما شدد على ضرورة الامتناع عن تذكيره المتكرر بالمصاريف الدراسية، لما لذلك من أثر سلبي على حالته النفسية.

وأكد أن الثناء المستمر على جهود الطالب يرفع من معنوياته، خصوصًا إذا كان يبذل مجهودًا حقيقيًا، ناصحًا بعدم إشغاله بالأعمال المنزلية أو المهام التي يمكن أن يتولاها أي فرد آخر من أفراد الأسرة.

الضغط بهدف كلية بعينها

وفي حالة تهرب الطالب من المذاكرة، نصح الدكتور شوقي بعدم الدخول في صدامات حادة معه، بل معالجة الموقف بهدوء، مثل تقنين استخدام الهاتف أو تقليل الاختلاط بأصدقاء السوء، مشيراً إلى أن الضغط على الطالب بهدف الالتحاق بكلية محددة يشكل عبئًا نفسيًا كبيرًا، وقد يؤدي إلى شعور بالإحباط في حال عدم تحقيق هذا الهدف.

واختتم الدكتور تامر شوقي حديثه بتأكيده على أن امتحانات الثانوية العامة هذا العام تتضمن عددًا محدودًا من المواد (خمسة فقط)، داعيًا أولياء الأمور إلى بث الطمأنينة في نفوس أبنائهم، والتعامل معهم بروح الدعم والتشجيع.

اقرأ أيضاً:

خطوات التقديم لرياض الأطفال 2026 بالمدارس الرسمية والرسمية لغات