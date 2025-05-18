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الأوراق المطلوبة للتقديم للصف الأول الابتدائي بالمدارس الرسمية واللغات 2026

01:16 م الأحد 18 مايو 2025

وزارة التربية والتعليم

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كتب- أحمد الجندي:

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الأوراق المطلوبة للتقديم للصف الأول الابتدائي بالمدارس.

الأوراق المطلوبة للتقديم في الصف الأول الابتدائي 2025-2026

عقب إعلان نتائج القبول، يتوجب على ولي الأمر التوجه إلى المدرسة التي تم قبول الطفل بها لتقديم مجموعة من الأوراق، وهي:

- نسخة مطبوعة من استمارة التقديم الإلكتروني.

- شهادة ميلاد مميكنة حديثة بعدد نسخ كافٍ.

- صور سارية من بطاقة الرقم القومي لكل من الأب والأم.

- 8 صور شخصية للطفل بمقاس 4×6 سنتيمتر.

- إيصال مرافق حديث أو عقد إيجار موثق يثبت محل السكن.

- حضور ولي الأمر مع الطفل لتسليم المستندات، أو تقديم ما يثبت الولاية التعليمية في حال عدم تمكن ولي الأمر من الحضور.

- في حالة وفاة الأب، يجب تقديم شهادة الوفاة الرسمية.

- حافظة بلاستيكية لترتيب وتجميع الأوراق.

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