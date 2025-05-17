غداً.. انطلاق التقييمات النهائية للصفين الأول والثاني الابتدائي
كتب- أحمد الجندي:
تنطلق التقييمات النهائية الصفين الأول والثاني الابتدائي بدءا من غد الاحد 18 مايو وحتي الخميس 22 مايو 2025.
ضوابط تقييمات الصف الأول والثاني الابتدائي
- يقوم نظام التقييم للصفَّين الأول والثاني من الحلقة الابتدائية على قياس الأداء والسلوك الفردي والجماعي للتلميذ؛ من خلال المهام الفردية والجماعية بأنواعها "التحريرية- الشفهية- المهارية".
مراجعة نسبة حضور التلاميذ طبقًا لما ورد بالمادة الخامسة بالقرار الوزاري رقم 136 لسنة 2024، على أن يتم:
- تهيئة الطلاب للتعامل مع الاختبارات في الصف الأعلى.
- تحفيز الطلاب على تحسين أدائهم، وذلك من خلال استخدام أنماط تحفيزية مناسبة لهذه المرحلة العمرية.
- إحاطة أولياء الأمور بنتائج تلك التقييمات؛ حرصًا على تكامل الأدوار في دعم متابعة التلاميذ.
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