سبب إلغاء البوكليت في امتحانات الشهادة الإعدادية بعدد من المحافظات

كتب- أحمد الجندي:

كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، السبب وراء عدم اعتماد نظام امتحانات البوكليت في الشهادة الإعدادية بعدد من المحافظات.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أن بعض المديريات التعليمية لم تتمكن من تجهيز كافة المتطلبات اللازمة لتطبيق النظام الجديد، بما في ذلك جاهزية آلات طباعة البوكليت، وهو ما أدى إلى اتخاذ قرار بإلغاء تطبيقه في تلك المحافظات وهي قنا وبنى سويف وسوهاج والمنيا وكفر الشيخ والمنوفية.

الجدير بالذكر، كان محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد قرر تعميم نظام البوكليت في امتحانات الشهادة الإعدادية لنهاية العام في جميع محافظات مصر، وذلك بهدف الحد من ظاهرة الغش وضمان تحقيق العدالة بين الطلاب، بالإضافة إلى تحسين جودة التصحيح.

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