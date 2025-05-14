فيديوهات تعليمية لكل المواد الدراسية

إعلان

سبب إلغاء البوكليت في امتحانات الشهادة الإعدادية بعدد من المحافظات

11:07 م الأربعاء 14 مايو 2025

وزارة التربية والتعليم

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد الجندي:

كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، السبب وراء عدم اعتماد نظام امتحانات البوكليت في الشهادة الإعدادية بعدد من المحافظات.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أن بعض المديريات التعليمية لم تتمكن من تجهيز كافة المتطلبات اللازمة لتطبيق النظام الجديد، بما في ذلك جاهزية آلات طباعة البوكليت، وهو ما أدى إلى اتخاذ قرار بإلغاء تطبيقه في تلك المحافظات وهي قنا وبنى سويف وسوهاج والمنيا وكفر الشيخ والمنوفية.

الجدير بالذكر، كان محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد قرر تعميم نظام البوكليت في امتحانات الشهادة الإعدادية لنهاية العام في جميع محافظات مصر، وذلك بهدف الحد من ظاهرة الغش وضمان تحقيق العدالة بين الطلاب، بالإضافة إلى تحسين جودة التصحيح.

اقرأ أيضاً:

"التعليم" تتيح أرقام جلوس طلاب الدبلومات الفنية ومقار اللجان عبر موقعها الرسمي

4 مرشحين بالقائمة النهائية لرئاسة جامعة مطروح.. تفاصيل

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة التربية والتعليم امتحانات البوكليت في الشهادة الإعدادية الشهادة الإعدادية قنا بنى سويف سوهاج محمد عبد اللطيف امتحانات الشهادة الإعدادية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان