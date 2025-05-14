كتب- أحمد الجندي:

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن مواصفات امتحان مادة اللغة العربية للصف الثاني الثانوي الترم الثاني 2025 وتوزيع الأسئلة وضوابط الامتحان.

الضوابط العامة للورقة الامتحانية مادة اللغة العربية للصف الثاني الثانوي 2025

وأكدت الوزارة على الضوابط العامة للورقة الامتحانية وهي كالتالي:

- جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقروئيتها؛ حجم الخط- نوع الخط- المسافات بين السطور – الهامش – العناوين– تعليمات الأسئلة – جهده الطباعة – الخلو من الأخطاء اللغوية.

- تكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود نواتج التعلم المستهدفة في المقرر الدراسي.

- تتوزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها في المقرر.

- تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.

- تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.

- توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.

- تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

- تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية )المرحلة – الصف – المادة – الزمن – الدرجة– الفصل الدراسي).

- جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقروئيتها؛ حجم الخط – نوع الخط – المسافات بين السطور.

- لا تتضمن الورقة الامتحانية المعلومات والأنشطة الإثرائية وكل ما يندرج تحت عنوان (مزيد من المعرفة).

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