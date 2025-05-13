وزير التعليم يبحث مع صندوق الأمم المتحدة للسكان تعزيز التعاون وتمكين الشباب

كتب- أحمد الجندي:

استقبل محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، إيف ساسينراث، الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، و جيرمين حداد، مساعد الممثل المقيم بصندوق الأمم المتحدة للسكان، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات التعليم والتوعية السكانية وتمكين الشباب، في إطار التوجهات الاستراتيجية للدولة المصرية نحو الاستثمار في الإنسان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقد حضر من جانب وزارة التربية والتعليم، الدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، والدكتورة هانم أحمد مستشار الوزير للعلاقات الدولية، وأميرة عواد منسق الوزارة للعلاقات الدولية، والدكتور وصفى حكيم خبير بالإدارة المركزية لتطوير المناهج.

وفى مستهل اللقاء، أعرب الوزير محمد عبد اللطيف عن تقديره للتعاون المثمر مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، مشيرًا إلى أن الوزارة تولي أهمية بالغة لقضايا التوعية السكانية والصحة الإنجابية في المناهج الدراسية والأنشطة الطلابية، بما يسهم في بناء وعي مجتمعي مستنير لدى الأجيال الجديدة.

وأكد الوزير أن الوزارة حققت خطوات ملموسة في هذا المجال، حيث تم إدراج مفاهيم النمو السكاني والصحة الإنجابية وقضايا المساواة وتمكين الفتيات ضمن الأنشطة والمناهج، بالتعاون مع الجهات المعنية، كما تم تنفيذ حملات توعوية داخل المدارس، وتدريب المعلمين على دمج هذه القضايا في العملية التعليمية.

وأضاف الوزير أن هذا التعاون يعكس التزام الحكومة المصرية بتعزيز الشراكات مع المؤسسات الدولية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، مثمنًا الدعم الفني الذي يقدمه صندوق الأمم المتحدة للسكان في تطوير البرامج التعليمية الموجهة للشباب.

ومن جانبه، أكد إيف ساسينراث الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان اعتزاز الصندوق بالتعاون القائم مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والذي يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة بين المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية من أجل دعم قضايا التنمية البشرية.

وأشاد الممثل المقيم للصندوق بجهود الوزارة في إدماج مفاهيم التوعية السكانية والصحة الإنجابية ضمن العملية التعليمية، مؤكدًا استعداد الصندوق لتعزيز أوجه التعاون بما يتماشى مع أولويات الدولة المصرية واستراتيجية الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وتم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين الوزارة وصندوق الأمم المتحدة للسكان والتى تضمنت دمج عناصر الصحة الإنجابية الشاملة والمفاهيم السكانية، في النظام التعليمي، من خلال عمل إطار المناهج، ودمج الرسائل والقضايا السكانية، كما تم تنفيذ أنشطة فنية ورياضية للطلاب وتثقيفهم بأهمية المفاهيم السكانية والصحة الإنجابية ومن خلال تقنيات مسرحية واستخدام الأنشطة الرياضية فى تعزيز مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعى، بالإضافة إلى دعم الصندوق من خلال إنشاء مراكز تدريبية نموذجية للمعلمين والطلاب، تماشيًا مع الاستراتيجية القومية لتنمية الأسرة المصرية.

وتناول اللقاء كذلك بحث فرص تعزيز التعاون المستقبلي بين الوزارة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، في مجالات دعم الأنشطة التربوية المتعلقة بالصحة الإنجابية، وتنمية المهارات الحياتية للطلاب، وتمكين الفتيات، وتطوير قدرات المعلمين والموجهين، بالإضافة إلى دراسة إمكانية التوسع في البرامج التعليمية المشتركة على مستوى المحافظات.

كما تناول اللقاء مناقشة مجالات التعاون حول دعم الشباب وإشراك المسرح المدرسي في قضايا السكان، وكذلك التوسع فى مبادرة نورا والتى تستهدف الأسر والمجتمعات المحلية، بالإضافة إلى الخدمات المُتعلّقة بالفتيات فى سن المراهقة، من خلال جلسات توعية حول الصحة والتغذية وأدوار الجنسين والصحة الإنجابية والادخار والمعرفة المالية واتخاذ القرار ومهارات التفاوض.

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