بعد تطبيقه بالشهادة الإعدادية .. معلومات عن نظام البوكليت

كتب- أحمد الجندي:

قرر محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تعميم نظام البوكليت في امتحانات الشهادة الإعدادية لنهاية العام في جميع محافظات مصر، وذلك بهدف الحد من ظاهرة الغش وضمان تحقيق العدالة بين الطلاب، بالإضافة إلى تحسين جودة التصحيح.

أهداف تطبيق نظام البوكليت في الامتحانات

يعد نظام البوكليت بمثابة دمج ورقة الأسئلة بكراسة الإجابة خلال الامتحانات، وهو لا يتضمن تغييرًا في نمط الأسئلة، لكنه يساهم في تقليل فرص الغش داخل اللجان أو خارجها.

ويستند النظام إلى المواصفات التي يُعدها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، والتي كانت سارية في السنوات السابقة.

هذا النظام كان قد تم تطبيقه في امتحانات الثانوية العامة لعدة سنوات، كما تم تجربته في امتحانات الشهادة الإعدادية في الترم الأول بعدد من المحافظات، مثل الدقهلية وبورسعيد والبحيرة وأسوان والوادي الجديد، قبل أن يُعلن اليوم عن تعميمه في جميع المحافظات.

اقرأ أيضاً:

" التعليم" تؤكد جاهزيتها لامتحانات الثانوية العامة 2025

قرار رسمي.. منح العاملين بجامعة عين شمس إجازة يوم الخميس استكمالًا لإجازة العيد

لينك وموعد التقديم .. الأزهر الشريف يعلن حاجته لمعلمين رياض أطفال

تفاصيل توزيع درجات امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي الترم الثاني 2025