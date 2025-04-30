4 أيام إجازة متصلة للطلاب والمعلمين تبدأ من الأربعاء

كتب- أحمد الجندي:

قرر محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، منح إجازة رسمية يوم الأربعاء الموافق 30 أبريل 2025، لجميع الطلاب والمعلمين والعاملين بالمدارس على مستوى الجمهورية، وذلك كإجراء احترازي لمواجهة تقلبات الطقس والعاصفة الترابية المرتقبة.

تأجيل الاختبارات الشهرية في عدد من المحافظات

وفي السياق ذاته، قررت الوزارة تأجيل الاختبارات الشهرية التي كان من المقرر إجراؤها يوم الأربعاء في بعض المحافظات، على أن تُعقد خلال الأسبوع المقبل وفقًا للظروف الجوية وتنسيق كل مديرية تعليمية.

4 أيام متواصلة دون دراسة

وبذلك يحصل الطلاب والمعلمون على 4 أيام إجازة متصلة، تبدأ يوم الأربعاء بسبب سوء الأحوال الجوية، يليها الخميس بمناسبة عيد العمال، ثم الجمعة والسبت إجازة نهاية الأسبوع الرسمية.

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