تفاصيل اختبارات التوجيه والإرشاد الصيفية لطلاب الإعدادية والثانوية

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنها تستهدف إطلاق اختبارات التوجيه والإرشاد المهني خلال صيف 2025، مستهدفةً خريجي المرحلتَين الإعدادية والثانوية.

وتهدف هذه المبادرة إلى مساعدة الطلاب في اختيار المدارس أو الجامعات الأنسب لهم بناءً على قدراتهم وميولهم الشخصية، مع العمل على تطوير اختبارات محلية تحاكي النماذج العالمية مثل (TIMSS وPISA)؛ بما يُسهم في إعداد الطلاب للمنافسة الدولية.

دعم الطلاب في اختيار المسار الدراسي المناسب

تأتي اختبارات التوجيه والإرشاد المهني ضمن استراتيجية الوزارة الهادفة إلى إرشاد الطلاب نحو المسارات الدراسية التي تتماشى مع قدراتهم الحقيقية، وتسعى الوزارة كذلك إلى تعزيز كفاءة الاختبارات المحلية لتضاهي المعايير الدولية؛ مما يتيح للطلاب فرصًا أكبر لتحقيق التميز في الاختبارات العالمية مثل TIMSS وPISA.

جاء ذلك خلال لقاء عقده محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مع الدكتورة رشا شرف، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، لمناقشة سبل تعزيز التعاون في تطوير المنظومة التعليمية والخطط المستقبلية.

وبحث اللقاء جدول أعمال مجلس إدارة صندوق تطوير التعليم رقم (٤٥) برئاسة رئيس مجلس الوزراء، والذي يتضمن بدء أعمال التطوير لمركز تنمية الطفولة المبكرة بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر في إطار مشروع "روضات جيل ألفا".

تطبيق مقررات "سيسكو" بالمدارس الثانوية ومنح شهادات دولية للطلاب

وناقش اللقاء البدء في تطبيق مقررات "سيسكو Cisco" للمهارات الرقمية في مجال الشبكات والأمن السيبراني، والذي يتضمن منح الطلاب شهادات دولية لممارسة المهن في مجالات التكنولوجيا في المدارس الثانوية بمختلف أنواعها.

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